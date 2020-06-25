Как Россия отпраздновала 75-летие Великой Победы

Небо над российскими городами минувшей ночью украсили тысячи фейерверков и салютов. От Калининграда до Петропавловска- Камчатского.

В столице в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны пушки стреляли четверть часа, а в финале артиллеристы изобразили в небе гигантский триколор. Представление началось с акции «Лучи Победы». Сотни огромных прожекторов устремились в небо.

На Мамаевом кургане в Волгограде фейерверк дополнили впечатляющим лазерным шоу. Залпы озарили легендарный монумент «Родина-мать зовет!», открытый после масштабной реконструкции.

А в Липецке решили удивить зрителей уникальными спецэффектами. Стоявший на постаменте легендарный Т-34 вновь выстрелил!

Трогательной чертой этого юбилейного парада Победы стали персональные шествия. Для тех героев, которые по состоянию здоровья не смогли приехать в Москву, провели торжественный ритуал прямо под окнами их домов.