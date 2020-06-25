Мишустин: Рынок труда будет восстановлен до докризисного уровня к 2021 году
Об этом премьер-министр РФ заявил на заседании правительства, где обсуждали реализацию поручений президента.
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К 2021 году рынок труда будет восстановлен до докризисного уровня. Об этом Михаил Мишустин заявил на заседании правительства, где обсуждали реализацию поручений президента.
«В числе первоочередных мер выплата 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет. На эти цели из Резервного фонда правительства направим более 270 миллиардов рублей. Так же правительство выделит дополнительные средства на стимулирующие выплаты врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям скорой помощи которые находятся в непосредственном контакте с больными коронавирусом. На эти цели в июне предусмотрено свыше 20 миллиардов рублей», — сказал глава Кабмина.
По словам Мишустина нормативная база для реализации новых инициатив президента будет разработана в ближайшее время. Контролировать этот процесс поручено вице-премьеру Дмитрию Григоренко.
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