Российский траулер сел на мель у берегов Норвегии

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Рыбопромысловое судно, на борту которого находятся 35 человек, получило пробоину.

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Фото, видео: Twitter @NSSR; 5-tv.ru

У побережья Норвегии на мель сел российский траулер. На борту находятся 35 человек. Сообщается, что рыбопромысловое судно получило пробоину, в трюм поступает вода. Около траулера сейчас находятся два норвежских корабля, к месту ЧП выдвинулись спасатели.

Между тем, владелец судна заявил, что ситуация находится под контролем, угрозы для экипажа нет, медицинская помощь не требуется, команда ждет прилива, чтобы снять судно с мели.

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