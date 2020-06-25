Российский траулер сел на мель у берегов Норвегии

У побережья Норвегии на мель сел российский траулер. На борту находятся 35 человек. Сообщается, что рыбопромысловое судно получило пробоину, в трюм поступает вода. Около траулера сейчас находятся два норвежских корабля, к месту ЧП выдвинулись спасатели.

Между тем, владелец судна заявил, что ситуация находится под контролем, угрозы для экипажа нет, медицинская помощь не требуется, команда ждет прилива, чтобы снять судно с мели.