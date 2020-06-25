«Папины глаза»: повзрослевшая дочь Мороз удивила юзеров сходством с Богомоловым
Пользователи сети в шоке от того, насколько похожей на именитого режиссера с годами становится Анна.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; АГН Москва; Instagram @d_moroz
Актриса Дарья Мороз из тех людей, кто не любит делиться подробностями личной жизни. Она целиком отдается профессии и четко разделяет грань между рабочими отношениями и семьей, куда не собирается впускать посторонних. Однако иногда приоткрывает завесу тайны, выкладывая архивные фото в Instagram.
Так, например, недавно звезда кинематографа показала миру девятилетнюю дочь Анну, рожденную от экс-супруга, режиссера Константина Богомолова. В кадре — очаровательная кареглазая девочка, с выстриженной челкой и брекетами на зубах.
«Деревенская, загорелая!» — подписала снимок Мороз.
Поклонники селебрити отметили, что чем старше становится Анна, тем более походит на знаменитого отца. Другие же нашли во внешности школьницы черты лица ее бабушки — актрисы Марины Левтовой.
«Папины глаза на лице бабушки!»
«Боже, как она похожа на Константина!»
«Очаровательный ребенок! Вылитая Богомолова!»
«Извините, Дарья, но малышка — копия папы и бабушки!» — спорили между собой пользователи сети.
Сама Мороз под одним из подобных комментариев в шутку напомнила фолловерам, что Аня и ее дочь тоже, поэтому хоть в малой степени, но унаследовала и ее черты.
Ранее 5-tv.ru показал таинственное фото, которое Дарья Мороз опубликовала в период полнолуния.
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