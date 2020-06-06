«Скоро Меркурий в ретрограде»: Мороз опубликовала таинственное фото в полнолуние

Популярная российская актриса Дарья Мороз опубликовала в Instagram весьма необычную фотографию. На оригинальном снимке артистка позирует на фоне интерьера в восточном стиле, «укутавшись» в цветы сакуры. Шею кинодивы на фото будто бы обвивает хвост дракона. Огнедышащий змей, конечно же, просто подрисован ретушерами. Публикацию звезда сопроводила астрологическим замечанием.

«Полнолуние+затмение?! Не, не слышали. Вот скоро Меркурий в ретрограде будет…», — подписала пост знаменитость.

Instagram @d_moroz

Поклонники высоко оценили снимок Дарьи Мороз в восточном стиле и поставили публикации множество отметок «нравится». В комментариях под постом фанаты оставили огромное количество комплиментов. Пользователей сети в очередной раз поразили харизматичность и сексуальность любимицы.

Дарья Мороз кардинально сменила имидж после развода с режиссером Константином Богомоловым, который состоялся в 2018 году. С тех пор образы кинодивы становились все более дерзкими и провокационными. Пара прожила вместе восемь лет. По словам актрисы, ей удалось сохранить хорошие взаимоотношения с экс-мужем. Их дочь Анна часто проводит время с отцом. Также бывший супруг артистки следит за всеми ее творческими успехами.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дарья Мороз кардинально изменила прическу и показала обнаженные ягодицы.