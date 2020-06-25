По факту публикации ролика «Как проголосовать дважды» проводится полицейская проверка

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Виктория Андреева
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Неизвестные разместили в интернете публикацию о якобы выявленных нарушениях законодательства на голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

По факту публикации ролика «Как проголосовать дважды» проводится полицейская проверка

Фото: РИА Новости / Александр Гальперин

В Москве сотрудники МВД организовали проверку по факту публикации на одном из интернет-ресурсов ролика под названием «Как проголосовать дважды». В нем рассказывается о нарушениях законодательства РФ на голосовании по поправкам в Конституцию, якобы выявленных авторами ролика.

«В настоящее время в ОМВД России по Тверскому району города Москвы зарегистрирован материал проверки и возбуждено дело об административном правонарушении», — говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте ГУ МВД по столице.

Отмечается, что речь идет о единовременном голосовании гражданами путем личного присутствия на избирательном участке, а также посредством системы электронного голосования.

В случае, если факт нарушения закона автором видео будет доказан, ему грозит наказание в соответствии со статьей 5.22 КоАП РФ «Незаконные выдача и получение избирательского бюллетеня». Также будет дана правовая оценка действиям сотрудников избирательной комиссии, допустивших повторную выдачу бланка лицу, ранее заявившему о намерении участвовать в голосовании через интернет.

«Кроме того, проводится дополнительная проверка в отношении участников голосования. Синхронность их заявлений и широкое освещение в медиа позволяют предполагать о заранее спланированной акции по дискредитации голосования в Москве», — также говорится в сообщении.

В случае, если и эти предположения правоохранителей подтвердятся, то за нарушение законодательства путем двойного голосования лицам предъявят обвинения в соответствии со статьями 142.2 УК РФ «Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня», 207.1 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан», а также 213 УК РФ «Хулиганство».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Общественный штаб по контролю за голосованием заявил о ложных сообщениях о выявленных нарушениях.

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