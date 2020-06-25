Общественный штаб по контролю за голосованием заявил о ложных сообщениях о выявленных нарушениях

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Около 70 сообщений с недостоверной информацией было опубликовано еще до открытия избирательных участков.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / FrankHoermann/SVEN SIMON; 5-tv.ru

В первый же день в Общественном штабе по контролю за голосованием заявили о ложных сообщениях о якобы выявленных нарушениях. Таких сообщений пришло уже около 70-ти. Их опубликовали еще до открытия участков.

Так, среди недостоверных оказались сообщения о принуждении к голосованию в одной из школ, но проверка показала, что в ней даже нет сотрудника с фамилией, которая была указана в сообщении. В другом случае говорилось об организации участка в палатке в одном из садоводств. Но эта информация также не подтвердилась.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что комиссия СФ направит компетентным органам данные о вмешательстве в голосование по поправкам.

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