Асмус ответила на фейки о расставании с Харламовым
На своей странице в Instagram актриса прокомментировала возникшие слухи на фоне их разрыва с комиком.
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Фото, видео: Instagram @asmuskristina
Известная российская актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о разводе с Гариком Харламовым, которые распространились в сети. Накануне ведущий программы Comment Out Владимир Маркони заявил, что знаменитости разыграли поклонников, сообщив о разрыве в рамках комедийного шоу. Позже Анатолий Кучерена, представившийся адвокатом Асмус, подтвердил эту информацию.
Однако сама светская львица назвала соответствующие данные фейком. В Instagram она сообщила, что не хочет обсуждать свое расставание с журналистами и ответила поклонникам на волнующие их вопросы по поводу грядущего развода с резидентом Comedy Club.
«В шоу Comment Out мы не участвовали. Анатолий Кучерена мои интересы не представляет. По словам его компании комментарий в интернете — фейк. Решение о разводе мое. Мысли начались задолго до написания романа „Текст“. Все-таки над отношениями нужно работать обоим», — резюмировала звезда.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кристина Асмус высмеяла все слухи о разводе с Харламовым, которые сейчас активно циркулируют в интернете. Пара объявила о своем расставании спустя восемь лет брака, подчеркнув, что ни скандальный фильм «Текст», ни пандемия не являются причинами развода.
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