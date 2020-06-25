Асмус ответила на фейки о расставании с Харламовым

Известная российская актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о разводе с Гариком Харламовым, которые распространились в сети. Накануне ведущий программы Comment Out Владимир Маркони заявил, что знаменитости разыграли поклонников, сообщив о разрыве в рамках комедийного шоу. Позже Анатолий Кучерена, представившийся адвокатом Асмус, подтвердил эту информацию.

Однако сама светская львица назвала соответствующие данные фейком. В Instagram она сообщила, что не хочет обсуждать свое расставание с журналистами и ответила поклонникам на волнующие их вопросы по поводу грядущего развода с резидентом Comedy Club.

«В шоу Comment Out мы не участвовали. Анатолий Кучерена мои интересы не представляет. По словам его компании комментарий в интернете — фейк. Решение о разводе мое. Мысли начались задолго до написания романа „Текст“. Все-таки над отношениями нужно работать обоим», — резюмировала звезда.

Instagram @asmuskristina

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кристина Асмус высмеяла все слухи о разводе с Харламовым, которые сейчас активно циркулируют в интернете. Пара объявила о своем расставании спустя восемь лет брака, подчеркнув, что ни скандальный фильм «Текст», ни пандемия не являются причинами развода.