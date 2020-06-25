Асмус ответила на фейки о расставании с Харламовым

|
Карина Бернтгольц
1 694

На своей странице в Instagram актриса прокомментировала возникшие слухи на фоне их разрыва с комиком.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @asmuskristina

Известная российская актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о разводе с Гариком Харламовым, которые распространились в сети. Накануне ведущий программы Comment Out Владимир Маркони заявил, что знаменитости разыграли поклонников, сообщив о разрыве в рамках комедийного шоу. Позже Анатолий Кучерена, представившийся адвокатом Асмус, подтвердил эту информацию.

Однако сама светская львица назвала соответствующие данные фейком. В Instagram она сообщила, что не хочет обсуждать свое расставание с журналистами и ответила поклонникам на волнующие их вопросы по поводу грядущего развода с резидентом Comedy Club.

«В шоу Comment Out мы не участвовали. Анатолий Кучерена мои интересы не представляет. По словам его компании комментарий в интернете — фейк. Решение о разводе мое. Мысли начались задолго до написания романа „Текст“. Все-таки над отношениями нужно работать обоим», — резюмировала звезда.

Instagram @asmuskristina

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кристина Асмус высмеяла все слухи о разводе с Харламовым, которые сейчас активно циркулируют в интернете. Пара объявила о своем расставании спустя восемь лет брака, подчеркнув, что ни скандальный фильм «Текст», ни пандемия не являются причинами развода.

Читайте также

+24° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
69.47
0.63 78.06
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:34
«Мне надо понимать, под кого косить»: Айза перевоплотилась в Людмилу Гурченко
21:21
ТОП-3 фейка, связанных с голосованием по поправкам в Конституцию
21:06
Речной корабль с выпускниками врезался в берег в Москве
21:00
Как не нарваться на «маньяков» на сайте знакомств? Объясняет психиатр
20:53
«Держится более или менее»: Дочь Ефремова о раскаянии отца после «пьяного» ДТП
20:45
Видео: крупный пожар в Литературном музее имени Горького в Нижнем Новгороде

Сейчас читают

«Какие стройные ножки»: в сети появилось редкое фото Аллы Пугачевой в купальнике
Перелом или ринопластика? Пластический хирург о травме Собчак
Видео: участница Парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но не сломала строй

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок