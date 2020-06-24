Кристина Асмус высмеяла слухи о причинах развода с Харламовым

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Ирина Дряхлова
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Актриса не выдержала и раскритиковала версии развода.

Кристина Асмус высмеяла слухи о причинах развода с Харламовым

Фото: Instagram @asmuskristina

Несколько дней назад стало известно, что Кристина Асмус и Гарик Харламов решили развестись спустя восемь лет брака. В обществе поползли слухи о причинах распада пары. Кристина не выдержала и высказалась по поводу сплетен в своем Instagram.

Актриса перечислила все версии, которые сейчас обсуждаются в интернете. К краху семейных отношений приплели скандал с фильмом «Текст», меркантильность девушки, скверный характер Харламова и даже предложили сделать тест на отцовство.

Фото: Instagram @asmuskristina

Кристина напомнила, что никто кроме нее и Гарика не может знать, кто именно из них подал на развод и почему. А комментаторам в Instagram предложила дальше заниматься «творчеством».

Они еще раз выразили мнение, что развод — это всего лишь хайп. Ранее с подобными заявлениями о расторжении брака выступали рэпер Джиган и Оксана Самойлова, но передумали.

«Я говорить не буду! Хайпить на своем разводе!» — возмутилась подписчица.

«Вообще зачем сообщать о том, что развод? Развелись по-тихому и все», — предложил фолловер.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Кристина Асмус погадала на кофейной гуще и разозлила этим поклонников.

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