🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 июня, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 26 июня, некоторым знакам зодиака стоит заняться саморазвитием, а кому-то навестить своих близких.
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Фото, видео: 5-tv.ru
♈ Овен
Дело не в пункте назначения, Овен. Речь о вашей приверженности пути. Пришло время для развития ваших навыков. Поверьте, многие двери откроются для вас в будущем, не нужно беспокоиться об этом сейчас.
Космический совет: спешка нужна при ловле блох.
♉ Телец
Каждый великий художник знает, что вдохновение приходит неожиданно. Сегодня вместо того, чтобы гоняться за метафорической Музой, вам необходимо отступить назад и сосредоточиться на всем остальном, включая так называемые мирские задачи.
Космический совет: вдохновение невозможно позвать.
♊ Близнецы
Если вы чувствуете, что застряли в колее, вероятно, так оно и есть. Но ее прохождение не должно стать трудной задачей. Вам необходимо напомнить себе, почему вы начали это путешествие. Вместо того, чтобы хоронить себя под грудой работы, осознанно выбирайте проекты, которые вам нравятся.
Космический совет: вспомните о своей цели.
♋ Рак
Есть часть вас, которая все еще застряла в прошлом, и она продолжает править вашим настоящим. Но нужно помнить, что ушло, то ушло. Вы привлекли определенный опыт в свою жизнь, чтобы противостоять своим страхам. Нет необходимости снова возвращаться в это пространств. Верьте в себя, Рак.
Космический совет: расстаньтесь с прошлым.
♌ Лев
Мы проводим так много времени, беспокоясь о том, что другие люди подумают и скажут, что в итоге подавляем свои истинные чувства. Ваши страхи не дают точной картины того, как другой человек может воспринимать эту ситуацию. Львы, не бойтесь постоять за себя сегодня.
Космический совет: не обращайте внимания на сплетников.
♍ Дева
Девы, хватит себя пилить. Вы так «выносите себе мозг», что очень сильно вредите не только собственному здоровью, но и мнению окружающих о вас. Вы достойны любви и заботы, но не получите этого в полной мере, пока будете так относится к своей персоне.
Космический совет: полюбите себя.
♎ Весы
Вам нужно отдохнуть от всего, в том числе от хаоса в своей голове. Так что не ждите до выходных, чтобы увлечься чтением своей любимой книги, потягивая стакан коктейля. Жить нужно здесь и сейчас, иначе получается фикция.
Космический совет: начинайте жить сегодня.
♏ Скорпион
Скорпион, вы слишком большая звезда, чтобы играть вспомогательную роль в этом фильме под названием жизнь. Вы готовы снять этот плащ-невидимку и занять центральное место. Всегда двигайтесь вперед, игнорируя страхи.
Космический совет: пришло время занять центральное место.
♐ Стрелец
Стрельцы, Вселенная ежедневно дает вам знаки. Будьте благоразумны и сможете получить ответы, которые ищете. Доверяйте своей интуиции, проговорите свои страхи близким, успокойте свою душу.
Космический совет: доверьтесь интуиции.
♑ Козерог
Энергия новолуния дает вам прекрасную возможность начать новое предприятие или сделать шаг навстречу своей мечте. Есть ли проект, с которым вы расстались некоторое время назад, или идея, о которой вы думали, что не совсем готовы поделиться с миром? Многое изменилось с тех пор. Так что внесите изменения, где это необходимо.
Космический совет: пересмотрите свои планы.
♒ Водолей
Есть часть вас, которая все еще застряла в прошлом. Часть вас, которая не желает расстаться с воспоминаниями о давно прошедшем времени. Но это плохая история, Водолей. Это на самом деле мешает вашему росту. Отдохните от суеты внешнего мира, постарайтесь заглянуть внутрь себя.
Космический совет: пришло время забыть о прошлом.
♊ Рыбы
Этот день приносит прекрасную возможность пересмотреть ваши цели более детально. Соответствуют ли визуальные эффекты жизни, которую вы хотите создать для себя в настоящее время, или они свидетельствуют о той версии, которой вы были вчера? Вы здесь не для того, чтобы потворствовать аудитории. Вы здесь, чтобы быть собой.
Космический совет: будьте тем, кем являетесь.
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