Когда в Петербурге откроют парки, ЗАГСы и летние веранды?

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О снятии ограничительных мер рассказал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin, 5-tv.ru

В Москве за неделю количество выявленных случаев заражения снизилось на 37%. При этом объемы тестирования не сокращаются. К привычной жизни постепенно возвращаются и жители столицы, и в Московской области.

Там возобновляют работу торговые центры, музеи и зоопарки. Билеты можно приобрести онлайн, чтобы избежать скопления людей у касс.

В Петербурге тоже готовятся отменить многие ограничительные меры. Об этом рассказал губернатор города Александр Беглов в эфире телеканала «78».

«Последнее слово все-таки говорит Роспотребнадзор. У меня-то вообще желание, чтобы все открыть. Но есть у нас профессионалы, которые определяют с помощью своих расчетов, что можно открывать, что нельзя. Я бы хотел порадовать жителей нашего города, что с воскресенья, с понедельника снимается ряд ограничений», — сказал Беглов.

По словам градоначальника, уже в ближайшее воскресенье можно будет отправиться на прогулку в парк, посетить детские и спортивные площадки.

В понедельник, 29-го июня, возобновляется торжественная регистрация брака. К работе готовятся кафе и рестораны. Начинается прием заявлений на открытие летних веранд.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поликлиники Петербурга перешли на работу в обычном графике.

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