Рудова призналась, что купить новую квартиру ее вынудил маньяк

Звезда сериалов «Универ» и «Татьянин день» Наталья Рудова страдает от нездорового внимания поклонников. Актриса призналась, что даже на покупку новой квартиры решилась из-за маньяков, которые преследовали ее даже в заграничных поездках.

«Сейчас они поуспокоились, потому что я все-таки одного привлекла. Он откуда-то узнал мой адрес, приходил ко мне домой. Здесь я живу как раз отчасти и из-за него. Тот случай дал мне волшебный пендель — переехать», — поделилась Наталья на YouTube-шоу Peopletalk TV.

Эффектная блондинка пожаловалась, что избавиться от назойливых фанатов очень трудно. По ее словам, если кто-то караулит в подъезде, ломится в дверь, но при этом не угрожает убить, полиция как правило ничего не предпринимает. Актриса благодарна участковому, который помог «сдать в дурку» одного из таких шизофреников, который стоял возле ее квартиры.

После этого случая звезда еще долго не выходила из дома без электрошокера. Теперь Рудова тщательно скрывает и свой новый адрес, и подробности личной жизни, хотя и решилась признаться, что сейчас ее сердце свободно.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, 36-летняя Наталья Рудова поделилась в соцсетях планами на лето, сопроводив пост довольно откровенным фото в бикини и мокрой футболке.