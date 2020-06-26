Кирилл Серебренников признан виновным в хищении 129 миллионов рублей
Деньги были похищены при реализации театрального проекта «Платформа».
Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович
Режиссер Кирилл Серебренников, а также продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин признаны виновными по делу о хищении 129 миллионов рублей. Судья Мещанского суда в настоящее время начал оглашать приговор обвиняемым по делу о мошенничестве при реализации театрального проекта «Платформа».
«Режиссер Серебренников осуществлял общее руководство схемой по хищению денег», — зачитала судья.
«Таким образом, созданная Итиным и Серебренниковым преступная группа была устойчивой, с четким распределением ролей»,— продолжает судья.
По версии следствия, Серебренников, Малобродский и Итин похитили около 130 миллионов из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах «Седьмой студии» на развитие и продвижение современного искусства РФ в рамках проекта «Платформа». Кирилл Серебренников свою вину отрицает.
Дело бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой выделено в отдельное производство, так как она, в отличие от всех остальных фигурантов дела единственная в ходе расследования признала вину и заключила досудебное соглашение, а также дала показания на бывших коллег.
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