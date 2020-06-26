Иностранные эксперты наблюдают за ходом голосования по поправкам в Конституцию РФ

За ходом голосования наблюдают и эксперты из разных стран. Они приехали в Россию по приглашению Общественной палаты. Среди гостей — депутаты зарубежных парламентов, представители политических партий, общественные деятели, ученые и журналисты. Накануне они были в Москве, а сегодня посетят избирательные участки в Петербурге. Иностранные гости заявили, что им важно узнать российский опыт безопасного голосования в условиях пандемии.

«Необычно, что голосование проводится не один день, а в течение недели. Интересно посмотреть, как используют современные технологии. Мы убедились, что все идеально организовано — есть маски, перчатки, проводится дезинфекция», — отметил депутат регионального парламента Берлина от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн.

Присутствие на общенародном голосовании иностранных наблюдателей не предусмотрено законом. Однако, поступило множество заявок, поэтому гости из-за рубежа могут посетить участки не как наблюдатели, а как эксперты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как читатели The Times высказались о голосовании по поправкам в Конституцию РФ.