Иностранные эксперты наблюдают за ходом голосования по поправкам в Конституцию РФ
Приглашенных Общественной палатой гостей из-за рубежа интересует российский опыт безопасного голосования в условиях пандемии.
Закрыть
Смотрите также:
Видео: участница Парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но не сломала строй
Видео с места гибели юной миллионерши Насти Тропицель на Бали
Калининградская «Золушка» рассказала, как потеряла туфельку на Параде
Ставшая миллионершей в 15 лет блогер Настя Тропи разбилась на байке на Бали
«Маленькое черное платьице по-сельски»: Лиза Галкина устроила показ мод в прачечной
Собчак поддержала версию о новой возлюбленной Харламова
Ахинеей назвал крымский чиновник сообщение об источнике пресной воды
Летнее солнцестояние! Что можно и нельзя делать в этот день
Гарик Бульдог Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 июня
Фото, видео: РИА Новости / Павел Лисицын; 5-tv.ru
За ходом голосования наблюдают и эксперты из разных стран. Они приехали в Россию по приглашению Общественной палаты. Среди гостей — депутаты зарубежных парламентов, представители политических партий, общественные деятели, ученые и журналисты. Накануне они были в Москве, а сегодня посетят избирательные участки в Петербурге. Иностранные гости заявили, что им важно узнать российский опыт безопасного голосования в условиях пандемии.
«Необычно, что голосование проводится не один день, а в течение недели. Интересно посмотреть, как используют современные технологии. Мы убедились, что все идеально организовано — есть маски, перчатки, проводится дезинфекция», — отметил депутат регионального парламента Берлина от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн.
Присутствие на общенародном голосовании иностранных наблюдателей не предусмотрено законом. Однако, поступило множество заявок, поэтому гости из-за рубежа могут посетить участки не как наблюдатели, а как эксперты.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как читатели The Times высказались о голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
Читайте также
45%
-0.34 77.54
-0.52
Нашли ошибку?