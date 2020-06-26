Голосование по поправкам в Конституцию РФ ожидаемо попало под пристальное внимание зарубежных СМИ. Британская газета The Times поспешила высказать свое «авторитетное» мнение о том, для чего якобы на самом деле вносились изменения в главный закон страны. Однако читатели издания под статьей начали оставлять совсем другие комментарии.

Как отмечает интернет-портал «ИНОСМИ.ру», в комментариях к статье пользователи самокритично указывают что происходит с голосованием на Западе.

«Что вы привязались к России со своей критикой? Посмотрите на себя. У нас в США Хиллари Клинтон победила на прошлых выборах по количеству поданных за нее голосов. А теперь посмотрите, кого мы получили вместо нее у власти», — приводит издание комментарий пользователя с Valerie Huff.

«Ну, если на то пошло, число людей, голосовавших за консерваторов в нашей стране, было меньше числа тех, кто против них голосовал. Тем не менее тори правят», — вторит читатель с ником Ramtops.

«На наше собственное болото посмотрите», — иронизирует Dander Mackay.

«Успеха вам, президент Путин. Одна только норма о традиционной семье заставила бы меня проголосовать за изменения», — признается пользователь No Deal NOW.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, член Совета Федерации Андрей Климов обвинил Запад в попытках вмешаться в процесс голосования по поправкам в Конституцию России и дискредитировать как конституционные изменения, так и сам референдум, используя подконтрольные СМИ, соцсети и некоторые НКО. По его словам, отслеживать атаку извне будет специальная мониторинговая группа, а собранные доказательства передаст в компетентные органы.