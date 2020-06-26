Тонкости голосования: Как выразить свое мнение максимально прозрачно и безопасно

Жители двух субъектов страны — Москвы и Нижегородской области — могут голосовать онлайн, достаточно иметь под рукой компьютер или смартфон. Но и в других регионах можно выразить свое мнение, не выходя из дома. При этом, все способы — максимально прозрачны и безопасны.

Корреспондент МИЦ «Известия» Ксения Солдатова вникала в тонкости голосования. Подробности в репортаже.