Тонкости голосования: Как выразить свое мнение максимально прозрачно и безопасно
Жители Москвы и Нижегородской области могут голосовать онлайн, но и в других российских регионах можно проголосовать, не выходя из дома.
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Жители двух субъектов страны — Москвы и Нижегородской области — могут голосовать онлайн, достаточно иметь под рукой компьютер или смартфон. Но и в других регионах можно выразить свое мнение, не выходя из дома. При этом, все способы — максимально прозрачны и безопасны.
Корреспондент МИЦ «Известия» Ксения Солдатова вникала в тонкости голосования. Подробности в репортаже.
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