Шестилетняя дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой рассмешила отца, объявив себя блогером, передает «Экономика сегодня». Неожиданное заявление она сделала во время прогулки с папой в подмосковной деревне Грязь, где семья живет в собственном замке.

Вначале Лиза изучала природу и увлеклась капелькой на листочке, которая со стороны, по словам девочки, напоминала бриллиант. Интересную картинку она показала отцу, тот согласился с мнением дочери. Далее заботливая наследница решила положить эту композицию на видное место, чтобы насекомые при желании смогли утолить жажду. Галкин похвалил ее за такое отношение к живности. Получив положительный отклик, Лиза решила закрепить результат и выдала на камеру рекламный слоган.

Instagram @maxgalkinru

«Запомните: с вами Лиза-блогерша! Ставьте лайки, подписывайтесь, переходите на наш сайт!» — выкрикнула Галкина.

Юморист рассмеялся, а после задумался, откуда дочь знает эти стандартные фразы блогеров. И, наконец, понял, что сам невольно научил детей.

«Финал, конечно, неожиданный был для меня. Все никак не мог понять, откуда Лиза берет все эти словечки про подписки, лайки и Instagram, если она не сидит в телефоне, а потом понял, что это все из моей передачи „Лучше всех!“, которую они с Гариком регулярно смотрят», — написал Галкин подписчикам своего микроблога.

Из комментариев стало ясно, что Лиза развеселила не его одного. Поклонники шоумена отметили, что девочка вырастает прирожденным блогером. Многие уже изъявили желание на нее подписаться.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лиза Галкина устроила показ мод в прачечной.