«Лиза-блогерша!» — Галкина рассмешило неожиданное заявление дочери

|
Валентин Черников
46

Шестилетняя наследница Пугачевой объявила себя блогером и призвала подписываться на ее сайт.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @maxgalkinru

Шестилетняя дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой рассмешила отца, объявив себя блогером, передает «Экономика сегодня». Неожиданное заявление она сделала во время прогулки с папой в подмосковной деревне Грязь, где семья живет в собственном замке.

Вначале Лиза изучала природу и увлеклась капелькой на листочке, которая со стороны, по словам девочки, напоминала бриллиант. Интересную картинку она показала отцу, тот согласился с мнением дочери. Далее заботливая наследница решила положить эту композицию на видное место, чтобы насекомые при желании смогли утолить жажду. Галкин похвалил ее за такое отношение к живности. Получив положительный отклик, Лиза решила закрепить результат и выдала на камеру рекламный слоган.

Instagram @maxgalkinru

«Запомните: с вами Лиза-блогерша! Ставьте лайки, подписывайтесь, переходите на наш сайт!» — выкрикнула Галкина.

Юморист рассмеялся, а после задумался, откуда дочь знает эти стандартные фразы блогеров. И, наконец, понял, что сам невольно научил детей.

«Финал, конечно, неожиданный был для меня. Все никак не мог понять, откуда Лиза берет все эти словечки про подписки, лайки и Instagram, если она не сидит в телефоне, а потом понял, что это все из моей передачи „Лучше всех!“, которую они с Гариком регулярно смотрят», — написал Галкин подписчикам своего микроблога.

Из комментариев стало ясно, что Лиза развеселила не его одного. Поклонники шоумена отметили, что девочка вырастает прирожденным блогером. Многие уже изъявили желание на нее подписаться.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лиза Галкина устроила показ мод в прачечной.

Читайте также

+25° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
69.13
-0.34 77.54
-0.52
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:24
Международные наблюдатели отметили «технологическую продвинутость» голосования по поправкам в Конституцию
23:09
Дубль Дзюбы принес «Зениту» победу в матче с «Крыльями Советов» — видео
22:54
Видео: мужчина на Lexus намеренно окатил пешеходов водой из лужи
22:43
Просидевшая два месяца дома Рынска рассказала о жизни с покойным мужем
22:27
«Жизнь пошла под откос»: назвавшийся любовником Волочковой подал на нее в суд
22:14
«Лиза-блогерша!» — Галкина рассмешило неожиданное заявление дочери

Сейчас читают

Главное, пережить год Паука: Какая опасность грозит браку Богомолова и Собчак?
Вместе до конца: Три самых идеальных пары по знаку зодиака
Калининградская «Золушка» рассказала, как потеряла туфельку на Параде

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок