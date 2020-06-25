«Две легенды»: Литвинова показала ретро-фото с Земфирой

Актриса, режиссер и просто удивительная женщина Рената Литвинова испытывает ностальгию по тем временам, когда можно было свободно путешествовать. В Instagram она выложила фотографию, сделанную задолго до пандемии коронавируса. На ней ее запечатлели в компании близкой подруги, певицы Земфиры в столице Франции. Девушки стоят на балконе поодаль друг от друга на фоне залитого солнцем города. Обе одеты в темные платья разного кроя, взгляд каждой устремлен одновременно в даль и внутрь себя.

«Париж, дикая жара, съемки, старый Полароид», — подписала кадр Литвинова.

Instagram @renatalitvinovaofficiall

Снимок ожидаемо вызвал бурю комплиментов в комментариях. Поклонники выражали неприкрытое восхищение светской львицей и ее подругой, отдавая должное ее чувству стиля.

«Две легенды…»

«Соблюдали социальную дистанцию до того, как это стало мейнстримом»

«Прекрасное ретро»

«Как шахматы, белая королева и черная королева…» — писала почитатели.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Рената Литвинова раскрыла секрет «вечной молодости».