«Две легенды»: Литвинова показала ретро-фото с Земфирой
Актриса вспомнила съемки с подругой в столице Франции.
Закрыть
Смотрите также:
Видео: участница Парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но не сломала строй
Видео с места гибели юной миллионерши Насти Тропицель на Бали
Ставшая миллионершей в 15 лет блогер Настя Тропи разбилась на байке на Бали
«Маленькое черное платьице по-сельски»: Лиза Галкина устроила показ мод в прачечной
Ахинеей назвал крымский чиновник сообщение об источнике пресной воды
Летнее солнцестояние! Что можно и нельзя делать в этот день
Гарик Бульдог Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 июня
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 19 июня, для всех знаков зодиака
«Онемеченные судьбы»: что стало с детьми, которых нацисты забрали для проекта Гиммлера
Фото, видео: Instagram @renatalitvinovaofficiall
Актриса, режиссер и просто удивительная женщина Рената Литвинова испытывает ностальгию по тем временам, когда можно было свободно путешествовать. В Instagram она выложила фотографию, сделанную задолго до пандемии коронавируса. На ней ее запечатлели в компании близкой подруги, певицы Земфиры в столице Франции. Девушки стоят на балконе поодаль друг от друга на фоне залитого солнцем города. Обе одеты в темные платья разного кроя, взгляд каждой устремлен одновременно в даль и внутрь себя.
«Париж, дикая жара, съемки, старый Полароид», — подписала кадр Литвинова.
Снимок ожидаемо вызвал бурю комплиментов в комментариях. Поклонники выражали неприкрытое восхищение светской львицей и ее подругой, отдавая должное ее чувству стиля.
«Две легенды…»
«Соблюдали социальную дистанцию до того, как это стало мейнстримом»
«Прекрасное ретро»
«Как шахматы, белая королева и черная королева…» — писала почитатели.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Рената Литвинова раскрыла секрет «вечной молодости».
Читайте также
48%
-0.64 77.76
0.08
Нашли ошибку?