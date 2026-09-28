«Мне по барабану»: Волочкова ответила Ахмедовой на слова о «бедолаге»

Волочкова не стала придавать значения словам Ахмедовой о том, что она «бедолага»

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова заявила, что ей безразлично мнение юмористки Юлии Ахмедовой, назвавшей балерину «бедолагой». Об этом Волочкова сказала в беседе с 5-tv.ru.

«Я вообще не знаю, кто это такая, если честно. То, что моим именем всегда любят воспользоваться, вернее, моим именем за неимением своего, это уже обычный факт. Поэтому дай Бог быть всем такими бедолагами, как я», — сказала Волочкова.

Балерина призналась, что не собирается реагировать на все комментарии в свой адрес. По словам Волочковой, каждый человек должен жить своей жизнью, а не обсуждать чужую.

«Я об этом даже не знала и знать не хочу», — отметила она.

При этом Волочкова заявила, что считает свою жизнь более яркой и насыщенной, чем жизнь тех, кто обсуждает ее.

«И мне вообще по большому барабану, кто что думает. Я живу счастливо, как я хочу, и могу себе это позволить», — подчеркнула артистка.

Юлия Ахмедова в интервью гимнастке Ляйсан Утяшевой заявила, что в ее работе есть определенные табу, связанные с обидными шутками над людьми. В качестве примера она привела Анастасию Волочкову.

«Я помню, что я придумала какую-то шутку про Анастасию Волочкову. Она была смешная, и я такая думаю: „Ну она и так бедолага“. Ну вот еще моей шуткой на нее ткнуть. Какой в этом смысл?» — сказала Ахмедова.

Ранее Анастасия Волочкова уже отвечала на критику в свой адрес. Балерина напомнила, что ее талант высоко оценивали известные мастера отечественного балета, и заявила, что не обращает внимания на мнение недоброжелателей.

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