Умерла 16-летняя мировая звезда TikTok Сия Каррар

В Индии умерла 16-летняя звезда TikTok Сия Каррар. О смерти подростка сообщает CNN. Информацию о том, что Каррар ушла из жизни подтвердила менеджер звезды Арджуна Сарина. Она опубликовала на своей странице в Instagram прощальный пост.

«Нет больше слов. Ты всегда будешь лучшим артистом. Покойся с миром», — написала Арджуна Сарина.

instagram.com/arjun_sarin

На Сия Каррар в TikTok подписано более двух миллионов человек. Девушка выкладывала на своей страничке короткие видео, где разыгрывала мемы и танцевала. Официальная причина смерти пока неизвестна.

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