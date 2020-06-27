Умерла 16-летняя мировая звезда TikTok Сия Каррар
На Сию Каррар было подписано более двух миллионов человек.
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Фото, видео: Instagram @siya_kakkar
В Индии умерла 16-летняя звезда TikTok Сия Каррар. О смерти подростка сообщает CNN. Информацию о том, что Каррар ушла из жизни подтвердила менеджер звезды Арджуна Сарина. Она опубликовала на своей странице в Instagram прощальный пост.
«Нет больше слов. Ты всегда будешь лучшим артистом. Покойся с миром», — написала Арджуна Сарина.
На Сия Каррар в TikTok подписано более двух миллионов человек. Девушка выкладывала на своей страничке короткие видео, где разыгрывала мемы и танцевала. Официальная причина смерти пока неизвестна.
Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти 18-летней блогерши Настей Тропи. По словам молодого человека девушки, избранница не справилась с управлением мотоцикла, вследствие чего разбилась. По прибытию на место ЧП медики констатировали ее смерть.
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