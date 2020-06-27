«Матерящиеся люди с грязным языком»: Тутта Ларсен высказалась о рэперах

Тутта Ларсен довольно жестко высказалась о русском рэпе. В интервью KP.RU ведущая назвала их «матерящимися людьми с грязными языками».

«Что касается русского рэпа: если вы имеете в виду матерящихся людей с грязным языком, которых слушают современные подростки, я бы не стала вообще марать о них прекрасное слово «рэп», — сказала Тутта Ларсен.

По мнению Ларсен, современная музыка деградировала, если сравнивать с девяностыми годами. Ведущая заметила, что тогда было намного выше качество исполнения и качество самих песен. А самое главное — были музыканты, которые пели от себя и не являлись продюсерским товаром.

При этом Тутта Ларсен призналась, что любит хип-хоп. Из российских рэперов она выделила Oxxxymiron и группу «25/17». Также ведущая считает, что интересные треки есть у Басты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему батл-рэп в России умер.