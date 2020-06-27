Какие сны намекают на скорое замужество?

Ведунья Кажетта Ахметжанова раскрыла, как по ночным видениям можно узнать о скорой свадьбе.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Chris Robbins; 5-tv.ru

Финалистка шестого сезона «Битвы экстрасенсов», шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова рассказала 5-tv.ru, какие сны являются предвестником того, что женщину ожидает скорое замужество.

Как поведала ведунья, если незамужней девушке снится, что она пакует чемоданы, значит скоро она выйдет замуж. Кроме того, к свадьбе снятся сундуки и ключи. Увидеть ключ во сне — открыть дверь в новую жизнь, считает Ахметжанова.

«Ключ снится — это к свадьбе. Туфли, когда во сне покупаешь в магазине — это тоже к замужеству. Когда чемодан пакуешь — значит переедешь в другой дом», — сказала ясновидящая, добавив, что ей самой перед свадьбой приснилось, как она паковала пустой чемодан.

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