«Не моя ниша»: что стало с героем вирусного видео про борщ и сосисочки?

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Олеся Роженцова
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12 лет назад Никита Литвинков рассказал о питании в школьной столовой и прославился на всю Россию.

«Не моя ниша»: что стало с героем вирусного видео про борщ и сосисочки?

Фото: YouTube / Harassment Pand

Помните смешного школьника, который рассказывал о «борще с капусткой» и «сосисочках»? В 2008-м году Никита Литвинков стал звездой. Ролик с его участием в интернете посмотрели несколько миллионов человек, а сам он стал героем различных ток-шоу.

«Тут был хороший борщ, с капусткой, но не красный. Сосисочки… Еще есть непонятный салат, куда крошат морковку с капусткой и яблоки с ананасом. Вообще он меня бесит», — рассказывал о питании в столовой Никита Литвинков.

В 2013 году Никита служил в армии. Там он активно занимался творчеством, играл на музыкальных инструментах, выяснил StarHit. Сейчас Литвинков работает концертмейстером в классе хореографии и у вокалистов в колледже культуры города Шацка, Рязанской области. Также он увлекается психологией и нумерологией.

ВКонтакте @liivinkov

Никита признается, его узнают даже спустя 12 лет после выхода ролика. А вот личная жизнь у Литвинкова пока не сложилась, он так и не нашел себе спутницу жизни, а его сердце свободно. Никита рассказал, что с ним никто не знакомится.

«Помогла ли ему как-то приобретенная слава?» «Это самая бесполезная популярность. Никто ничего бесплатно мне не давал в жизни. Часто слышу предложения попробовать силы в блогерской сфере. Но чувствую, не моя ниша», — рассказал Никита Литвинков.

ВКонтакте @liivinkov

Литвинков говорит, что не хочет больше участвовать ни в каких громких шоу или проектах. Даже если бы ему предложили, он бы отказался. Также Никита признался, что разочарован во многих артистах, потому что многие из них «перешли на личную халтуру».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стало с героями сериала «Клон».

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