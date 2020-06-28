«Не моя ниша»: что стало с героем вирусного видео про борщ и сосисочки?

Помните смешного школьника, который рассказывал о «борще с капусткой» и «сосисочках»? В 2008-м году Никита Литвинков стал звездой. Ролик с его участием в интернете посмотрели несколько миллионов человек, а сам он стал героем различных ток-шоу.

«Тут был хороший борщ, с капусткой, но не красный. Сосисочки… Еще есть непонятный салат, куда крошат морковку с капусткой и яблоки с ананасом. Вообще он меня бесит», — рассказывал о питании в столовой Никита Литвинков.

В 2013 году Никита служил в армии. Там он активно занимался творчеством, играл на музыкальных инструментах, выяснил StarHit. Сейчас Литвинков работает концертмейстером в классе хореографии и у вокалистов в колледже культуры города Шацка, Рязанской области. Также он увлекается психологией и нумерологией.

ВКонтакте @liivinkov

Никита признается, его узнают даже спустя 12 лет после выхода ролика. А вот личная жизнь у Литвинкова пока не сложилась, он так и не нашел себе спутницу жизни, а его сердце свободно. Никита рассказал, что с ним никто не знакомится.

«Помогла ли ему как-то приобретенная слава?» «Это самая бесполезная популярность. Никто ничего бесплатно мне не давал в жизни. Часто слышу предложения попробовать силы в блогерской сфере. Но чувствую, не моя ниша», — рассказал Никита Литвинков.

ВКонтакте @liivinkov

Литвинков говорит, что не хочет больше участвовать ни в каких громких шоу или проектах. Даже если бы ему предложили, он бы отказался. Также Никита признался, что разочарован во многих артистах, потому что многие из них «перешли на личную халтуру».

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