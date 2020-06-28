Мишустнин подписал постановление о субсидиях банкам на автокредиты медработникам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустнин подписал постановление о субсидиях банкам на автокредиты со скидкой от 10 до 25% медработникам. Соответствующий документ, изменяющий правила субсидирования кредитных организаций, опубликован на сайте правительства России. Льготное автокредитование также распространяется на семьи с детьми.

«Субсидию получат те, кто предлагает займы со скидкой 10% от стоимости автомобиля семьям, воспитывающим как минимум одного ребенка, сотрудникам медицинских учреждений, а также сдавшим старый автомобиль в трейд-ин в счет уплаты первоначального взноса. При этом для жителей Дальнего Востока скидка должна составлять 25% от цены новой машины», — говорится в документе.

При этом максимальная стоимость автомобиля, который можно приобрести в кредит, увеличивается с одного до полутора миллионов рублей.

На новую программу в текущем году выделено 22,5 миллиарда рублей.