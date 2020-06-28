Дарья Мороз показала своих родителей совсем юными — фото
В кадре Юрий Мороз и Марина Левтова запечатлены в возрасте примерно 25 лет.
Фото: Instagram @d_moroz
Актриса Дарья Мороз выложила в сеть фотографию своих родителей. Известный ныне кинорежиссер Юрий Мороз и актриса Марина Левтова, которая трагически погибла в возрасте 40 лет, запечатлены на кадре из фильма «Пацаны» совсем юными — им тогда было около 25 лет.
«Фильм Динары Асановой „Пацаны“. Посмотрите, если не видели. И другие картины Динары тоже», — подписала снимок Мороз.
Поклонники актрисы в комментариях с теплотой вспоминают фильм и отмечают, что Дарья очень похожа на свою маму.
«Замечательный фильм „Пацаны“! Отличная игра актеров! Валерий Приемыхов, Ольга Машная, Марина Левтова, Юрий Мороз, Екатерина Васильева и другие. Эта картина оставила яркие воспоминания и впечатления».
«Красивые, молодые, искренние! Ты так на маму похожа, талант не отдыхает!»
«Дашенька, очень похожи на маму! Очень! Она могла еще много сыграть… Но вы продлили ее путь! И, как мне кажется, даже превзошли! А любая мать мечтает о том, чтобы дети были лучше, успешнее, талантливее их самих! Поэтому думаю, что Марина Левтова, ваша мама, очень счастлива, где бы она ни была!», — пишут пользователи.
Фильм «Пацаны» режиссера Динары Асановой вышел на экраны в 1983 году. Он рассказывает о трудных подростках.
Марина Левтова ушла из жизни в 2000 году. Она разбилась, катаясь на снегоходе, а ее дочь Дарья, которой было тогда 16 лет, получила травмы.
Как ранее рассказывал 5-tv.ru, многие считают, что дочь Дарьи Мороз и Константина Богомолова — девятилетняя Анна очень похожа на свою бабушку по материнской линии Марину Левтову.
Читайте также
50%
-0.34 77.54
-0.52
Нашли ошибку?