Актриса Дарья Мороз выложила в сеть фотографию своих родителей. Известный ныне кинорежиссер Юрий Мороз и актриса Марина Левтова, которая трагически погибла в возрасте 40 лет, запечатлены на кадре из фильма «Пацаны» совсем юными — им тогда было около 25 лет.

«Фильм Динары Асановой „Пацаны“. Посмотрите, если не видели. И другие картины Динары тоже», — подписала снимок Мороз.

Поклонники актрисы в комментариях с теплотой вспоминают фильм и отмечают, что Дарья очень похожа на свою маму.

«Замечательный фильм „Пацаны“! Отличная игра актеров! Валерий Приемыхов, Ольга Машная, Марина Левтова, Юрий Мороз, Екатерина Васильева и другие. Эта картина оставила яркие воспоминания и впечатления».

«Красивые, молодые, искренние! Ты так на маму похожа, талант не отдыхает!»

«Дашенька, очень похожи на маму! Очень! Она могла еще много сыграть… Но вы продлили ее путь! И, как мне кажется, даже превзошли! А любая мать мечтает о том, чтобы дети были лучше, успешнее, талантливее их самих! Поэтому думаю, что Марина Левтова, ваша мама, очень счастлива, где бы она ни была!», — пишут пользователи.

Фильм «Пацаны» режиссера Динары Асановой вышел на экраны в 1983 году. Он рассказывает о трудных подростках.

Марина Левтова ушла из жизни в 2000 году. Она разбилась, катаясь на снегоходе, а ее дочь Дарья, которой было тогда 16 лет, получила травмы.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, многие считают, что дочь Дарьи Мороз и Константина Богомолова — девятилетняя Анна очень похожа на свою бабушку по материнской линии Марину Левтову.