«Похожа на бабушку»: Юзеры нашли сходство дочери Богомолова с Мариной Левтовой

Муж Ксении Собчак Константин Богомолов на своей странице в Instagram выложил совместное фото с девятилетней дочерью Анной.

«We are the champions (Мы — чемпионы — в переводе с английского языка — Прим.ред.)», — написал в посте Константин Богомолов.

Instagram @konbog75

Подписчики режиссера тут же отметили внешнее сходство девочки со своей бабушкой — трагически погибшей в феврале 2000 года актрисой Мариной Левтовой. Некоторым пользователям показалось, что Анна Богомолова все же похожа на маму Дарью Мороз. Юзеры наперебой начали рассуждать о внешности дочери супруга Ксении Собчак в комментариях.

«Похожа на бабушку — Марину Левтову»

«Красотка, копия мама»

«Маленькая копия Марины Левтовой! Папиного нет ни грамма!»

«Доченька на маму похожа»

«Исключительно мила», — комментируют подписчики Константина Богомолова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Богомолов в присутствии Собчак оценил эротический танец бывшей супруги.