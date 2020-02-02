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  4. «Похожа на бабушку»: Юзеры нашли сходство дочери Богомолова с Мариной Левтовой

«Похожа на бабушку»: Юзеры нашли сходство дочери Богомолова с Мариной Левтовой

, 5:29 | Василий Заика 80

Девятилетняя Анна Богомолова поразила пользователей своей красотой.

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Фото, видео: Instagram @konbog75

Муж Ксении Собчак Константин Богомолов на своей странице в Instagram выложил совместное фото с девятилетней дочерью Анной.

«We are the champions (Мы — чемпионы — в переводе с английского языка — Прим.ред.)», — написал в посте Константин Богомолов.

Instagram @konbog75

Подписчики режиссера тут же отметили внешнее сходство девочки со своей бабушкой — трагически погибшей в феврале 2000 года актрисой Мариной Левтовой. Некоторым пользователям показалось, что Анна Богомолова все же похожа на маму Дарью Мороз. Юзеры наперебой начали рассуждать о внешности дочери супруга Ксении Собчак в комментариях.

«Похожа на бабушку — Марину Левтову»

«Красотка, копия мама»

«Маленькая копия Марины Левтовой! Папиного нет ни грамма!»

«Доченька на маму похожа»

«Исключительно мила», — комментируют подписчики Константина Богомолова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Богомолов в присутствии Собчак оценил эротический танец бывшей супруги.

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