Водителя люксового такси расстреляли в Подмосковье

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Карина Бернтгольц
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В момент инцидента мужчина находился в автомобиле Mercedes E-класса. От ранений он скончался.

Водителя люксового такси расстреляли в Подмосковье

Фото: www.globallookpress.com / Rupert Oberhäuser

Водителя люксового такси расстреляли  в Одинцовском районе Московской области на Успенском шоссе.  Как стало известно 5-tv.ru, в момент происшествия мужчина находился за рулем автомобиля Mercedes E-класса.  От полученных ранений он скончался. По предварительным данным, в теле таксиста было обнаружено две пули.

Информация о случившемся уточняется. Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах инцидента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что  в Дагестане сыновья депутата народного собрания устроили перестрелку. По версии следствия, подозреваемые устроили драку, в ходе которой один из них выхватил пистолет и выстрелил в 27-летнего сына бывшего главы дагестанского филиала Упрдор «Каспий». 

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