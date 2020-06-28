Водителя люксового такси расстреляли в Подмосковье

Водителя люксового такси расстреляли в Одинцовском районе Московской области на Успенском шоссе. Как стало известно 5-tv.ru, в момент происшествия мужчина находился за рулем автомобиля Mercedes E-класса. От полученных ранений он скончался. По предварительным данным, в теле таксиста было обнаружено две пули.

Информация о случившемся уточняется. Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах инцидента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Дагестане сыновья депутата народного собрания устроили перестрелку. По версии следствия, подозреваемые устроили драку, в ходе которой один из них выхватил пистолет и выстрелил в 27-летнего сына бывшего главы дагестанского филиала Упрдор «Каспий».