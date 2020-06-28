«Глаза опухли от слез»: именинница Утяшева похулиганила в сексуальном белье
Гимнастка и телеведущая удивила поклонников провокационным видео в день своего 35-летия.
Фото: Instagram @liasanutiasheva
По случаю своего 35-летия Ляйсан Утяшева ошарашила поклонников провокационным танцем. Она выложила в Instagram видео, снятое во время одной из ее фотосессий. На нем гимнастка и телеведущая предстала в сексуальном нижнем белье. На имениннице оказался рельефный, кожаный топ, закрывающий живот до линии бикини. Поэтому комплект можно принять за боди. В таком виде жена резидента Comedy Club Павла Воли позировала, плясала и веселилась на камеру.
«Телефон взорвался от поздравлений, глаза опухли от слез… столько трогательности и смысла! Я счастлива. Люблю всех! И простите меня за это хулиганское видео. Вот такое настроение было вчера, а сегодня реву, как маленькая девочка. Сентиментальная стала, возраст!» — написала в посте Утяшева и поблагодарила знакомых и фанатов за поздравления.
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Телефон взорвался от поздравлений, глаза опухли от слез… столько трогательности и смысла! Я счастлива… люблю всех❤️ Спасибо за это внимание! Спасибо всем за этот год! Вы у меня такие замечательные! ⠀ И простите меня за это хулиганское видео🙃 Вот такое настроение было вчера, а сегодня реву, как маленькая девочка… Сентиментальная стала, возраст! 😂😂
Бойкое видео собрало свыше полумиллиона просмотров. Впечатленные подписчики выразили восторг и присоединились к многочисленным поздравлениям.
«Невероятная! Молодец!»
«Крутая! Офигенная просто»;
«Такая красотка! С днем рождения!» — откликнулись в комментариях.
Ранее 5-tv.ru писал, что Павел Воля растрогал фанатов до слез поздравлением Утяшевой.
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