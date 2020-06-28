«Глаза опухли от слез»: именинница Утяшева похулиганила в сексуальном белье

По случаю своего 35-летия Ляйсан Утяшева ошарашила поклонников провокационным танцем. Она выложила в Instagram видео, снятое во время одной из ее фотосессий. На нем гимнастка и телеведущая предстала в сексуальном нижнем белье. На имениннице оказался рельефный, кожаный топ, закрывающий живот до линии бикини. Поэтому комплект можно принять за боди. В таком виде жена резидента Comedy Club Павла Воли позировала, плясала и веселилась на камеру.

«Телефон взорвался от поздравлений, глаза опухли от слез… столько трогательности и смысла! Я счастлива. Люблю всех! И простите меня за это хулиганское видео. Вот такое настроение было вчера, а сегодня реву, как маленькая девочка. Сентиментальная стала, возраст!» — написала в посте Утяшева и поблагодарила знакомых и фанатов за поздравления.

Бойкое видео собрало свыше полумиллиона просмотров. Впечатленные подписчики выразили восторг и присоединились к многочисленным поздравлениям.

«Невероятная! Молодец!»

«Крутая! Офигенная просто»;

«Такая красотка! С днем рождения!» — откликнулись в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Павел Воля растрогал фанатов до слез поздравлением Утяшевой.