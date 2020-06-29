«Слюни текут!» — Полуголой Наталье Штурм сделали массаж «пятой точки» на камеру
Певица отметила свое 54-летие в спа-комплексе, где попозировала топлес.
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Фото, видео: Instagram @nataliashturm
Свой 54-й день рождения Наталья Штурм отметила в одном из отелей Ростова-на-Дону. Певица купалась в бассейне, загорала, разминалась в спортзале и проходила курс спа-процедур. В особенности ей понравился массаж.
В Instagram артистка опубликовала пикантное видео из массажного кабинета, в завершение которого она поворачивается к камере, будучи топлес. Штурм встает с кушетки и начинает вытирать свою грудь полотенцем.
Часть подписчиков осудила такое поведение певицы и указала на возрастные недостатки ее фигуры. Кроме того, хейтеры раскритиковали артистку на чересчур явную рекламу отеля.
«Порно для тех, кому за»;
«Я бы не сказал, что попа — супер»;
«Делиться можно мудростью житейской, отличным стилем в одежде, отзывом о прочитанной книге, но не наигранными вздохами от обыкновенного массажа», — отреагировали пользователи.
Другие фолловеры положительно оценили видео Штурм за ее смелость и энергию. Нашлись и те, кто в противовес критикующим назвал артистку сексуальной привликательной.
«По мне, так жизнь после 40-50 лет только начинается. Дети выросли, можно подумать о себе. А если Наталья полна сексуальной энергии и делится с нами, как публичный человек, в этом нет ничего страшного и плохого. А даже наоборот — она смелая и радуется жизни»;
«Слюни текут, от такого антуража!»
«Попка — супер! Секси!» — ответили в комментариях.
Ранее 5-tv.ru писал, что певица Наталья Штурм призвала семью погибшего Сергея Захарова простить актера Михаила Ефремова, устроившего «пьяное» ДТП.
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