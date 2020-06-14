Певица Наталья Штурм решила обратиться к адвокату семьи Сергея Захарова, погибшего в «пьяном» ДТП по вине Михаила Ефремова. В своем послании к Александру Добровинскому артистка попросила «не добивать» актера, назвав адвоката «главным режиссером действа».

На своей странице в Instagram Штурм написала, что во время записи видеообращения Ефремов произнес только одну фразу по наущению — что нельзя садиться нетрезвым за руль, остальное же шло от «больной души», так как «алкоголизм — это болезнь головы».

«Когда просят прощения и идут на плаху — надо прощать», — заявила певица.

Instagram @nataliashturm

Кроме того, Штурм заявила, что родственники погибшего должны принять финансовую помощь от Ефремова, отметив, что семья, в которой «муж работал курьером, нуждается». При этом она подчеркнула, что, сидя за решеткой, актер не сможет полноценно помогать семье Сергея Захарова.

«Семье надо как-то выживать дальше. Гонорары с передач ток-шок быстро кончаться. И раздавленный судьбой, больной Ефремов никак не может из тюрьмы помочь семье погибшего. Это не гуманизм. Это здравый смысл — Михаил должен этой семье», — написала Штурм.

Певица отметила, что Ефремову необходимо дать возможность в полной мере искупить свою вину перед семьей Захарова.

«Не милуйте, но и не добивайте», — резюмировала артистка.

Ранее 5-tv.ru писал, что телеведущий Владимир Соловьев подверг критике видеообращение Ефремова с извинениями артиста, заявив, что таким образом актер вновь нарушил закон.