«Либо манипулировать, либо провоцировать»: Поклонская о нападении на съемочную группу Собчак в монастыре

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала нападение на съемочную группу Ксении Собчак в Среднеуральском женском монастыре. Накануне ведущая сообщила, что служители религиозного учреждения преграждали путь журналистам и вступили с ними в потасовку. Все произошедшее звезда записала на видео.

По мнению Поклонской, случившийся инцидент вызывает сожаление. Она выразила надежду, что в ближайшее время ситуация благополучно разрешится.

«Инцидент в монастыре на Урале вызывает сожаление. Надеюсь, съемочная группа и Ксения Собчак быстро выздоровеют, а история с настоятелем и строителем монастыря Сергием закончится хорошо, потому что я уверена, что он очень переживает о произошедшем и, конечно же, не хотел такого конфликта, тем более, насколько мне известно из СМИ, его самого там не было», — цитирует политика РИА Новости.

Вместе с тем Поклонская добавила, что в произошедшей истории заметны «перегибы» как со стороны служителей монастыря, так и со стороны съемочной группы Собчак, которая уже собралась обращаться в суд.

«А перегибы есть, причем с обеих сторон. Либо манипулировать, либо провоцировать. Поэтому обычным людям нужно беречь простую, искреннюю и чистую веру, не поддаваясь ни манипуляциям, ни провокациям», — резюмировала зампред комитета Госдумы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на съемочную группу Ксении Собчак напало около 30 человек, пока она снимала историю бывшего послушника. Результатом происшествия стал разбитый телефон, украденная дорогостоящая аппаратура и отснятый материал. Ксения Собчак и пострадавший режиссер Сергей Ерженков уже подали заявления в МО МВД Верхнепышминский.