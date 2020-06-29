Принцесса! Экс-супруга Эмина Агаларова сделала трогательное фото крошечной дочки

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Валентин Черников
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Алена Гаврилова побывала на пикнике с полуторагодовалой Афиной.

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Фото, видео: Instagram @agavrilova777

Бывшая супруга Эмина Агаларова поделилась с поклонниками забавным и милым снимком полуторагодовалой дочери Афины. В этот уик-энд Алена Гаврилова побывала с маленькой Афиной на пикнике. Мама и наследница расположились в уютном месте, на траве под деревом. Там кроху запечатлели в хлопковом белом сарафане бэби-долл.

Афина встала на плед, надев мамину соломенную шляпку. Из-под огромных полей в кадре почти не видно ее лица. Но, похоже, малышке по нраву носить этот головной убор.

Instagram @agavrilova777

Не исключено, что рядом с Аленой и девочкой присутствовал папа. На фото видно, что рядом с девочкой кто-то есть, и это не оператор. Известно, что Эмин и Алена, несмотря на развод, решили сохранить хорошие отношения и воспитывать дочь вместе.

Как уточняет Teleprogramma.pro, певец не относит себя к категории мужчин, которые готовы сожительствовать ради брака. От первой жены бизнесвумен Лейлы Алиевой у азербайджанского исполнителя остались 11-летние сыновья-двойняшки Али и Микаил. Старший наследник есть и у Алены. Еще до знакомства с Эмином она состояла в серьезных отношениях и родила первенца — сына Рустама.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывшая жена Эмина Агаларова показала повзрослевшего сына от первого брака. До этого модель долгое время скрывала мальчика от публики.

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