Принцесса! Экс-супруга Эмина Агаларова сделала трогательное фото крошечной дочки
Алена Гаврилова побывала на пикнике с полуторагодовалой Афиной.
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Фото, видео: Instagram @agavrilova777
Бывшая супруга Эмина Агаларова поделилась с поклонниками забавным и милым снимком полуторагодовалой дочери Афины. В этот уик-энд Алена Гаврилова побывала с маленькой Афиной на пикнике. Мама и наследница расположились в уютном месте, на траве под деревом. Там кроху запечатлели в хлопковом белом сарафане бэби-долл.
Афина встала на плед, надев мамину соломенную шляпку. Из-под огромных полей в кадре почти не видно ее лица. Но, похоже, малышке по нраву носить этот головной убор.
Не исключено, что рядом с Аленой и девочкой присутствовал папа. На фото видно, что рядом с девочкой кто-то есть, и это не оператор. Известно, что Эмин и Алена, несмотря на развод, решили сохранить хорошие отношения и воспитывать дочь вместе.
Как уточняет Teleprogramma.pro, певец не относит себя к категории мужчин, которые готовы сожительствовать ради брака. От первой жены бизнесвумен Лейлы Алиевой у азербайджанского исполнителя остались 11-летние сыновья-двойняшки Али и Микаил. Старший наследник есть и у Алены. Еще до знакомства с Эмином она состояла в серьезных отношениях и родила первенца — сына Рустама.
Ранее 5-tv.ru писал, что бывшая жена Эмина Агаларова показала повзрослевшего сына от первого брака. До этого модель долгое время скрывала мальчика от публики.
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