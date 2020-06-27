Бывшая жена Эмина Агаларова показала повзрослевшего сына от первого брака

Экс-супруга Эмина Агаларова Алена Гаврилова показала подписчикам своего любимого сына Рустама от первого брака, которому в июне исполнилось тринадцать лет. На своей странице в Instagram модель выложила в сторис видео, на котором ее наследник сидит на диване с девайсом.

«Мой», — написала звезда и поставила сердечко.

Instagram @agavrilova777

Алена Гаврилова лишь недавно впервые показала Рустама широкой публике. До расставания с Эмином девушка тщательно скрывала сына ото всех, объясняя это тем, что и Рустам, и она сама так пожелали. Мальчик был рожден в отношениях с миллиардером Рустамом Тарико. Как писали СМИ, отец с сыном живут в США, где мальчик учится в школе. Вместе с тем, недавно Гаврилова в комментариях в соцсети написала, что ее сын уже давно вернулся в Россию, а первый муж в Америке никогда не жил.

Рустам — не единственный ребенок модели. В браке с Эмином Агаларовым у 32-летней Гавриловой родилась дочь Афина. С певцом Алена прожила два года. В мае Эмин сообщил поклонникам о разводе с Гавриловой.

Ранее 5-tv.ru писал, благодаря кому Алена Гаврилова смогла выбраться из тяжелой депрессии после расставания с Эмином.