В преддверии развода с Харламовым Асмус показала, как веселится с отцом

Запланированный развод с Гариком Харламовым, очевидно, не вогнал Кристину Асмус в депрессию. Актриса показала, что пребывает в веселом настроении. Накануне она опубликовала в Instagram видео, где показала, как развлекается с отцом.

На ролике, снятом самой Асмус, виден мужчина, который рассекает по дороге элитного поселка на электросамокате. За кадром звезда комментирует происходящее бодрым голосом и смеется в паузах.

«Это мой папа. Сначала еле уговорила встать на самокат. Теперь уже час катается и не отдает! — говорит идущая рядом дочь. — Папа, ты ускоряйся».

Instagram @asmuskristina

Сказано — сделано. Родитель прибавил скорость, и Кристине пришлось перейти на бег, чтобы продолжать снимать. Но вскоре она все равно осталась позади.

В посте Асмус уточнила, что отец приехал к ней домой. Перед его визитом она наготовила множество блюд, для чего основательно запаслась в супермаркете. Все это говорит о том, что актриса не впадает в отчаяние и продолжает радоваться жизни. Впрочем, часть подписчиков усмотрела в ее посте проявления чувства вины. Такой вывод отдельные гости микроблога девушки сделали из ее слов о своим поведении в магазине.

«Иду на кассу с полной тележкой. И в очередной раз ловлю себя на мысли, что мне неудобно перед людьми за то, что у меня столько всего, и я сейчас буду кого-то задерживать. Я, конечно, понимаю, что это нормально. Что все иногда ходят в магазин капитально. И я всегда пропускаю людей вперед, у кого немного продуктов. Но мне все равно неловко», — написала Асмус.

В ответ на такое откровение ей посоветовали обратиться к психологу.

Ранее 5-tv.ru писал, что кинорежиссер Алексей Учитель рассказал о роли Асмус в новой обнаженке.