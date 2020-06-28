«Раздевающаяся девушка»: Учитель рассказал о роли Асмус в новой обнаженке
Известный кинорежиссер раскрыл подробности диалога с актрисой перед съемками откровенных сцен в новом фильме.
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Фото, видео: Instagram @asmuskristina
Грандиозный скандал после выхода фильма «Текст» с Кристиной Асмус в главной роли, кажется, запомнят на долго не только ее родственники, но и коллеги, и поклонники. Тогда, снявшуюся в чересчур откровенных сценах звезду буквально заклеймили позором. При этом несладко пришлось и супругу актрисы, юмористу Гарику Харламову, которого выставили «глупцом». Вскоре после премьеры картины влюбленные объявили о разводе, впрочем сами они утверждают, что роль актрисы в кинокартине на их размолвку никак не повлияла.
Так или иначе, от предложений сняться в откровенных сценах Асмус отказываться не перестала. В частности, речь идет о новом проекте «Китобой», где актриса вновь предстанет перед зрителем в образе секси-герл. Подробнее о том, при каких обстоятельствах звезда согласилась участвовать в новой картине рассказал кинорежиссер Алексей Учитель.
«Потрясающая история! По сюжету там китобои смотрят компьютер, где показана раздевающаяся девушка из секс-чата. И эту героиню должна была сыграть Кристина Асмус. Она прочитала сценарий, ей понравилось, дала согласие. Потом выходит фильм „Текст“, происходит вся эта история. И вот мне звонит агент и объясняет, что Кристина не может сниматься в нашей сцене…» — вспоминал режиссер в беседе с KP.RU.
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В декабре я снялась в полнометражном фильме «Китобой» 🍿 Это не хоррор)))), это драма. Я сыграла девушку из секс видеочата 🤪 Уууфь))) 💣 Но спешу вас расстроить, пикантных сцен не было. Прям даже обидно 😂😂😂 Зато был мой самый длинный дубль в карьере, который длился 43 минуты 😳🎬 ⠀ Студия: @rockfilms.ru Производство: Россия, Польша Ген. продюсер: Алексей Учитель Режиссер и сценарист: Филипп Юрьев Оператор: Михаил Хурсевич, Яков Мирончев ⠀ Какой образ из фильма понравился вам больше? 🤪
Учитель признался, что не мог упустить шанс договориться с актрисой. Поэтому в спешке набрал ее номер и уговорил прийти на киностудии «Рок», где и должен был быть снять полнометражный дебют своего ученика Филиппа Юрьева.
«Я упросил прийти их на студию. Асмус долго извинялась, что сыграть не получится. Ни на что не надеясь, я включил ей десять минут фильма, она посмотрела и говорит: „Все. Давайте. Когда снимать?“. Я переспросил: „Вы не боитесь, что снова начнут полоскать?“. „Это мое дело“, — сказала она твердо и снялась замечательно. Я был поражен!» — признался Алексей Учитель.
Известно, что сама актриса, не боясь очередной атаки хейтеров, активно пиарит новый фильм в личном Instagram-аккаунте.
Ранее 5-tv.ru рассказал, изменяла ли на самом деле Кристина Асмус Гарику Харламову в браке.
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