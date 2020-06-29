«Мы вместе уже 23 года»: Гагарина в бикини показала, с кем проводит выходные
На своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок, на котором позирует в купальнике на лужайке в приятной компании.
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Фото, видео: Instagram @gagara1987
Известная российская поп-исполнительница Полина Гагарина отправилась ловить солнечные лучи вместе со своей подругой. Девушки надели бикини, расстелили на зеленой лужайке лежаки и стали загорать. Фотографии, сделанные во время своего времяпрепровождения, артистка показала в Instagram. На снимках она вместе со своей приятельницей смеется и кривляется перед камерой.
Как дала понять Гагарина в комментариях под публикацией, она любит проводить время с подругой и рада, что судьба свела их 23 года назад.
«Мы вместе уже 23 года. Моя любимая подруга. Чудесные выходные», — подписала пост поп-дива.
Комментаторы позавидовали тому, что Гагариной удалось найти таких верных друзей, проверенных на прочность годами, оценили фигуру звезды.
«Две худышки!»
«Где найти таких подруг, чтобы 23 года вместе?»
«Круто, редко сейчас в жизни дружба годами!»
«Фигура — бомба!» — писали юзеры.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что Полина Гагарина удивила Билана, исполнив его песню «Держи».
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