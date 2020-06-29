«Мы вместе уже 23 года»: Гагарина в бикини показала, с кем проводит выходные

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Карина Бернтгольц
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На своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок, на котором позирует в купальнике на лужайке в приятной компании.

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Фото, видео: Instagram @gagara1987

Известная российская поп-исполнительница Полина Гагарина отправилась ловить солнечные лучи вместе со своей подругой. Девушки надели бикини, расстелили на зеленой лужайке лежаки и стали загорать. Фотографии, сделанные во время своего времяпрепровождения, артистка показала в Instagram. На снимках она вместе со своей приятельницей смеется и кривляется перед камерой.

Как дала понять Гагарина в комментариях под публикацией, она любит проводить время с подругой и рада, что судьба свела их 23 года назад.

«Мы вместе уже 23 года. Моя любимая подруга. Чудесные выходные», — подписала пост поп-дива.

Instagram @gagara1987

Комментаторы позавидовали тому, что Гагариной удалось найти таких верных друзей, проверенных на прочность годами, оценили фигуру звезды.

«Две худышки!»

«Где найти таких подруг, чтобы 23 года вместе?»

«Круто, редко сейчас в жизни дружба годами!»

«Фигура — бомба!» — писали юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Полина Гагарина удивила Билана, исполнив его песню «Держи».

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