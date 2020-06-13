Певица Полина Гагарина приняла участие в праздничном концерте в честь Дня России. На сцену исполнительница вышла в умопомрачительном белоснежном платье в пол с рукавами-буфами. Ослепительным образом артистки поделился в сторис Instagram ее коллега по цеху Дима Билан.

Певец застал Гагарину за сценой, очевидно, уже после ее выступления. Он поинтересовался у нее, что артистка напевала. Полина в ответ затянула песню Димы Билана «Держи», чем приятно удивила музыканта.

«Праздник! Полина, умеешь удивить! Красавица!» — подписал видео Билан.

Instagram @gagara1987

Концерт в честь Дня России прошел накануне 12 июня на Красной площади в Москве. В нем приняли участие Пелагея, Тамара Гвердцители, Олег Газманов, Николай Расторгуев и другие звезды отечественной эстрады. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Полина Гагарина выступила на VK Fest 2020.