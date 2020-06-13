Полина Гагарина удивила Билана, исполнив его песню «Держи» — видео
Артистка выглядела тростинкой в объемном платье с пышными рукавами-буфами.
Фото, видео: Instagram @gagara1987
Певица Полина Гагарина приняла участие в праздничном концерте в честь Дня России. На сцену исполнительница вышла в умопомрачительном белоснежном платье в пол с рукавами-буфами. Ослепительным образом артистки поделился в сторис Instagram ее коллега по цеху Дима Билан.
Певец застал Гагарину за сценой, очевидно, уже после ее выступления. Он поинтересовался у нее, что артистка напевала. Полина в ответ затянула песню Димы Билана «Держи», чем приятно удивила музыканта.
«Праздник! Полина, умеешь удивить! Красавица!» — подписал видео Билан.
Концерт в честь Дня России прошел накануне 12 июня на Красной площади в Москве. В нем приняли участие Пелагея, Тамара Гвердцители, Олег Газманов, Николай Расторгуев и другие звезды отечественной эстрады. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Полина Гагарина выступила на VK Fest 2020.
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