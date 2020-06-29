В России ОСАГО начали учитывать по-новому

Российские страховщики при оформлении ОСАГО теперь будут пользоваться новой системой учета.

На каждого водителя в специальной базе создан отдельный файл: стаж, возраст, данные о совершенных по его вине ДТП. Исходя из этого будет рассчитываться индивидуальный коэффициент и конечная стоимость полиса.

По мнению разработчиков — программа позволит оформлять ОСАГО намного быстрее. А рынок страховых услуг станет прозрачнее. Доступ к базе данных ограничен, помимо страховых компаний получить информацию могут только специалисты Центробанка и профильных федеральных органов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как будет рассчитываться полис ОСАГО по новым правилам.