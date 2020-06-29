В России ОСАГО начали учитывать по-новому

Эфирная новость 71

Страховщики запустили новую электронную систему учета, которая позволит быстрее оформлять полис.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com /Nikolay Gyngazov, 5-tv.ru

Российские страховщики при оформлении ОСАГО теперь будут пользоваться новой системой учета.

На каждого водителя в специальной базе создан отдельный файл: стаж, возраст, данные о совершенных по его вине ДТП. Исходя из этого будет рассчитываться индивидуальный коэффициент и конечная стоимость полиса.

По мнению разработчиков — программа позволит оформлять ОСАГО намного быстрее. А рынок страховых услуг станет прозрачнее. Доступ к базе данных ограничен, помимо страховых компаний получить информацию могут только специалисты Центробанка и профильных федеральных органов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как будет рассчитываться полис ОСАГО по новым правилам.

Читайте также

+19° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
69.13
-0.34 77.54
-0.52
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:14
Почему надо отключать геолокацию на смартфоне — мнение эксперта
12:05
Четверо пострадавших при взрыве в шиномонтажной мастерской в Улан-Удэ
11:32
На что будет жить многодетная семья Ефремова, если он окажется в тюрьме?
11:20
«Живые» картины: Как сегодня выглядели бы Мона Лиза и Фрида Кало?
11:15
Глава Сбербанка предсказал доллар за 60 рублей к концу 2020-го
11:00
Виктория Боня получила выплату МРОТ после слов об «алкоголиках и нищебродах»

Сейчас читают

«Ей все неймется»: Шнуров написал стих о нападении на Собчак в монастыре
ТОП-3 женских имени, обладательниц которых ждет несчастная судьба
Марина Александрова опубликовала три снимка из Крыма. Поклонники не могут выбрать лучший

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок