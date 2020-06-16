Эксперты рассказали, как будет рассчитываться полис ОСАГО по новым правилам
Нарушать ПДД теперь невыгодно вдвойне. С 24 августа меняется система расчета стоимости полиса ОСАГО. Страховые компании при оформлении сами будут учитывать ряд злостных нарушений.
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Фото, видео: ТАСС / Сергей Бобылев, 5-tv.ru
Как скажется двухмесячный период карантина на страховой истории российских автовладельцев сейчас обсуждают в Центробанке. Уже в августе стоимость полисов ОСАГО будет рассчитываться индивидуально для каждого водителя — при перерасчете учтут даже семейное положение.
Страховщики разрабатывают так называемый тарифный коридор и даже говорят, для автовладельцев с безупречным стажем вождения — полис станет дешевле. В новых поворотах ОСАГО разбирался корреспондент МИЦ «Известия» Антон Никитин. Подробности в репортаже.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что страховые компании готовят скидки по ОСАГО. Скидку на ОСАГО смогут после пандемии получить те автомобилисты, которые во время ограничительных мер не пользовать личным транспортом и, соответственно, не участвовали в ДТП.
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