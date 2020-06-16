Эксперты рассказали, как будет рассчитываться полис ОСАГО по новым правилам

Эфирная новость 32

Нарушать ПДД теперь невыгодно вдвойне. С 24 августа меняется система расчета стоимости полиса ОСАГО. Страховые компании при оформлении сами будут учитывать ряд злостных нарушений.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Сергей Бобылев, 5-tv.ru

Как скажется двухмесячный период карантина на страховой истории российских автовладельцев сейчас обсуждают в Центробанке. Уже в августе стоимость полисов ОСАГО будет рассчитываться индивидуально для каждого водителя — при перерасчете учтут даже семейное положение.

Страховщики разрабатывают так называемый тарифный коридор и даже говорят, для автовладельцев с безупречным стажем вождения — полис станет дешевле. В новых поворотах ОСАГО разбирался корреспондент МИЦ «Известия» Антон Никитин. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что страховые компании готовят скидки по ОСАГО. Скидку на ОСАГО смогут после пандемии получить те автомобилисты, которые во время ограничительных мер не пользовать личным транспортом и, соответственно, не участвовали в ДТП.

Читайте также

+25° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
70.40
1.28 79.15
0.63
ТОП-3 знака зодиака, представительницы которых обладают мощной интуицией

Последние новости

10:40
«Папа и сын разбивают сердца»: Лазарев показал подросшего наследника
10:31
Три вида «удаленки» предлагается прописать в Трудовом кодексе
10:19
Правительство оплатит 60% расходов при переводе автомобилей с бензина на газ
10:10
Тарантино раскритиковали за частое употребление в его фильме слова «ниггер»
10:01
Подозреваемую в избиении внучки бабушку задержали в Красноярске
9:53
Военные Южной Кореи проверяют информацию о взрыве в КНДР

Сейчас читают

ТОП-3 знака зодиака, представительницы которых обладают мощной интуицией
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июня, для всех знаков зодиака
Дело молодое: Как выглядели российские знаменитости в 18 лет?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок