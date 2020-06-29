Видео: Российские самолеты Ту-142МК пролетели над Арктикой

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На некоторых участках пути авиалайнеры сопровождали норвежские и американские истребители.

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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Даничев, 5-tv.ru

Сразу семь российских противолодочных самолетов выполнили плановые полеты над нейтральными водами. Они прошли над Баренцевым и Норвежским морями, а также над Тихим океаном. В Минобороны отметили, что на некоторых участках наши Ту-142 сопровождали норвежские и американские истребители.

При этом полет российских самолетов проходил в полном соответствии с международными правилами и без нарушения границ других государств. Ранее два дальних противолодочных самолета выполнили 12-часовой полет над нейтральными водами в Тихом океане. В обшей сложности они преодолели девять тысяч километров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России провели эксперимент по применению «стаи» истребителей Су-35 под управлением новейшего самолета пятого поколения Су-57.

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