Видео: Российские самолеты Ту-142МК пролетели над Арктикой
На некоторых участках пути авиалайнеры сопровождали норвежские и американские истребители.
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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Даничев, 5-tv.ru
Сразу семь российских противолодочных самолетов выполнили плановые полеты над нейтральными водами. Они прошли над Баренцевым и Норвежским морями, а также над Тихим океаном. В Минобороны отметили, что на некоторых участках наши Ту-142 сопровождали норвежские и американские истребители.
При этом полет российских самолетов проходил в полном соответствии с международными правилами и без нарушения границ других государств. Ранее два дальних противолодочных самолета выполнили 12-часовой полет над нейтральными водами в Тихом океане. В обшей сложности они преодолели девять тысяч километров.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России провели эксперимент по применению «стаи» истребителей Су-35 под управлением новейшего самолета пятого поколения Су-57.
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