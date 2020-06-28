В России провели эксперимент по применению «стаи» истребителей
Подобный принцип существенно повышает эффективность выполнения боевых задач.
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В России провели эксперимент по применению «стаи» истребителей Су-35 под управлением новейшего самолета пятого поколения Су-57, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.
По словам собеседников агентства, тактический эксперимент проводился в условиях приближенных к реальному бою. В подобном формате происходит информационный обмен между военными бортами. Система каждого истребителя обрабатывает данные не только своих датчиков, но и сенсоров с других бортов.
Благодаря такому принципу реализации существенно возрастает эффективность выполнения боевых задач.
По мнению военных экспертов, подобные эксперименты необходимы для построения единой информационной системы, в которую включены данные по противовоздушной обороне, спутников, военно-космических сил и наземных служб.
Аналогичные испытания в настоящее время проводятся и в США.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский Су-30 вылетал для «перехвата» самолетов-разведчиков США над Черным морем.
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