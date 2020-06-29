Какую тайну в себе хранит памятник павшим воинам в Долине смерти?
Памятник «Погибшим при защите Отечества» открыли на 561 километре трассы М-11 «Нева», ведущей из Москвы в Санкт-Петербург.
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Фото, видео: РИА Новости / ГК "Автодор", 5-tv.ru
В Новгородской области, у скоростной трассы Москва — Санкт-Петербург появился памятник павшим войнам. Это место назвали «Долиной смерти». В годы Великой Отечественной там погибли по меньшей мере 300 тысяч советских солдат.
В долине и по сей день находят военную технику и останки бойцов. Где именно установлен монумент защитникам и какую историю он в себе хранит, смотрите в видеосюжете Сергея Лескова.
Высота скульптурной композиции составляет 3,2 метра, а с постаментом — более шести. На фасаде памятника изображен фрагмент сражения в Долине смерти.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Волгограде на Мамаевом кургане после реставрации открыли самый высокий памятник Европы — монумент «Родина-мать зовет!».
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