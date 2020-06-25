Мацуев, Пореченков и Бутман приняли участие в открытии монумента «Родина-мать зовет»
Монумент на Мамаевом кургане год находился на реставрации.
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Фото, видео: РИА Новости / Кирилл Брага; 5-tv.ru
В Волгограде на Мамаевом кургане после реставрации открыли самый высокий памятник Европы — монумент «Родина-мать зовет!»
У подножия статуи прошел праздничный концерт с участием группы Любэ, оркестра под управлением Юрия Башмета, Игоря Бутмана и Дениса Мацуева.
«Безусловно, это особенный концерт в моей жизни, потому что место святое для каждого русского и не только русского человека. Я думаю, что нет такой семьи, которую обошла бы стороной война, у меня дед воевал в Великую Отечественную войну, он был барабанщиком», — рассказал Денис Мацуев.
«Такой всплеск эмоциям, внутренним силам, душевной красоты. Это мощные стихи, это мощная история, это история страны, история народа, в этом надо участвовать!» — поделился Михаил Пореченков.
«Сколько людей отдали жизни для того, чтобы мы могли радоваться сегодняшнему дню, играть концерты, слушать музыку. Играть здесь очень ответственно, очень волнительно, очень почетно», — сказал Игорь Бутман.
Реставрация монумента «Родина-мать зовет» длилась год. Специалисты обнаружили на скульптуре более 13 тысяч трещин, их нужно было устранить. Кроме того, памятник очистили от грязи и покрыли защитным слоем. А еще на мемориале появилась уникальная подсветка.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Калининграде наградят участницу Парада Победы, потерявшую туфлю в строю.
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