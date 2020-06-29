«Поистине славянский флекс»: Саша Бортич лихо сплясала в сарафане и кокошнике

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Валентин Черников
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Звезда фильма «Я худею» насмешила фанатов танцевальным экспромтом на съемочной площадке.

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Фото, видео: Instagram @bortich

Российская актриса Саша Бортич уморила поклонников видеороликом со своим неожиданным и дерзким танцем на съемочной площадке. Звезда фильмов «Холоп» и «Я худею» показала, как между дублями в русском сарафане, сапожках и кокошнике выдала «фирменное» па любителей рейва. Девушка, не выходя из образа, вышла в центр площадки и смешно задрыгала ногами и руками.

«Я решила, что в эти непростые времена, я просто не имею права утаить такое видео», — написала в посте Бортич.

Instagram @bortich

В кадре помимо нее виден шоумен Александр Гудков, который руководит процессом, а также звезда Comedy Woman и «Реальных пацанов» Марина Федункив. Оба шоумена пассивно отреагировали на импровизацию Бортич, как будто подобное происходит на площадке постоянно. И наверняка так и есть.

Подписчики же остались в восторге. Один из них в шутку назвал выход Саши славянским флексом. Как известно, слово «флексить» на молодежном сленге имеет два значения, и оба здесь к месту: раскачиваться под ритмичную музыку и выделываться, как того требует образ жизни современного тинейджера. Иными словами юные почитатели восприняли пляску актрисы одобрительно.

«Шедеврально!»

«Аж настроение улучшилось»;

«На это можно смотреть бесконечно»;

«Очень шикарные и востребованные движения, а отдельный шарм от каблучков и кокошника завораживает»;

«Поистине славянский флекс», — ответили в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Саша Бортич эффектно ответила недовольным ее фото хейтерам.

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