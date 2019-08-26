«Лицо одно»: Саша Бортич эффектно ответила недовольным ее фото хейтерам

Саша Бортич активно наполняет свои аккаунты в социальных сетях. Не забывает актриса и об общении со своими подписчиками — даже с теми, которые испытывают к ней неприязнь и регулярно критикуют.

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На своей странице в Instagram Бортич выложила новый снимок, передает Teleprogramma.pro. В кадре артистка позирует в черном пиджаке на фоне висящего на стене ковра. Образ девушки дополняют крупные серьги с прозрачными бусинами. Саша смотрит в кадр, чуть наклонив голову и приоткрыв губы. В комментариях хейтеры отметили, что, на их взгляд, у звезды на всех снимках одинаковое выражение лица. Также пользователи поинтересовались о причинах, по которым сложилась подобная ситуация.

Instagram @bortich

«Потому что лицо у меня одно, а вас — много», — лаконично объяснила Саша.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Саша Бортич была признана самой сексуальной молодой актрисой страны.