Какие продукты вызывают преждевременное старение?

Сильно переработанные продукты являются причиной преждевременного старения. К ним относятся те, в составе которых присутствуют пять и больше различных добавок — красители, ароматизаторы, консерванты, загустители и так далее.

Для того, чтобы продлить молодость необходимо исключить колбасы, сосиски, сладкие газированные напитки, выпечку и сладкие сухие завтраки, рассказала врач-диетолог консультативно-диагностического центра «Здоровое и спортивное питание» ФИЦ Тамара Прунцева в интервью «Аргументам и фактам».

Как объяснила диетолог, переработанные продукты вредны тем, что в них содержится большое количество сахара, жира и соли. При несбалансированном питании сокращаются концевые участки хромосом — теломеры, ответственные за старение. Именно это приводит к более скорому приходу старости.

Врач посоветовала включить в рацион крупы, хлеб и макароны из твердых сортов пшеницы. По словам Прунцевой, эти продукты, содержащие сложные углеводы, способны нейтрализовать действие переработанной еды.

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