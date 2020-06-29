Воры-электрики ограбили 100-летнюю пенсионерку в Петербурге

Злоумышленники, представившись электриками, проникли в квартиру 100-летней женщины в Санкт-Петербурге и обокрали ее. Инцидент произошел в одной из квартир в доме на улице Бутлерова.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, мошенники воспользовались доверчивостью пенсионерки и проникли в ее дом, объяснив это необходимостью проверить электричество. Однако не успела петербурженка и глазом моргнуть, как эти «электрики» похитили из ее серванта конверт с деньгами. Сумма материального ущерба составила 300 тысяч рублей.

В обстоятельствах произошедшего разбирается полиция.

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