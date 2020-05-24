Мошенники похитили у заслуженного летчика СССР около миллиона рублей

В Москве неизвестные ввели в заблуждение и обокрали заслуженного летчика СССР 85-летнего Зубаира Исянгулова.

Как удалось выяснить 5-tv.ru, вопиющий инцидент произошел днем 24 мая. Мошенник позвонил пенсионеру по телефону и сообщил, что некто предпринял попытку снять с его счета в ПАО «Почта банк» кругленькую сумму.

Растерявшийся Зубаир тут же спросил, как ему лучше поступить, на что получил рекомендацию немедленно перевести все имеющиеся деньги на якобы аналогичный счет в «Сбербанке». Необходимые реквизиты злоумышленники передали мужчине посредством СМС.

Следуя совету Исянгулов тут же переслал звонившим 750 тысяч рублей. Однако более с ним никто не связывался. Осознав крупную потерю, пенсионер тут же обратился в полицию.

meleuz.bashkortostan.ru

Зубаир Исянгулов — был рожден 26 августа 1934 года в деревне Давлеткулово, Республики Башкортостан. Всю свою жизнь отдал службе на благо Отечества, за что и был удостоен звания заслуженного летчика СССР. В последние годы вел активную творческую и общественную деятельность. Несколько лет назад стал лауреатом премии имени Булата Рафикова за особые творческие заслуги. В частности, книгу «Любовь моя, жизнь моя».