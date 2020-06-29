Взрыв произошел в жилом доме на северо-востоке Москвы
Квартиру на третьем этаже стремительно охватил огонь.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Jochen Tack, Instagram @mashasm
Пожар охватил квартиру на третьем этаже многоквартирного дома на северо-востоке Москвы. Языки пламени и дым видны на большом расстоянии.
Как стало известно 5-tv.ru, в помещении произошел взрыв. Причина произошедшего пока устанавливается.
Так же пока нет информации о пострадавших. На месте работают экстренные службы.
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