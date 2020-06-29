Актер из «Улиц разбитых фонарей» порезал жене лицо ножом

Полиция проводит проверку по заявлению жены актера Владислава Третьяка. Яна Третьяк сообщила правоохранителям, что муж напал на нее с ножом.

Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел 28 июня. В ходе ссоры 42-летний артист схватил нож и поранил лицо 36-летней супруги.

Владислав Третьяк известен по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны», «Эшелон» и других. Он также играл в разные годы в спектаклях театров «Пушкинская школа», «Шалом» и «Театральный ОсобнякЪ» и «Шалом». Яна Третьяк снялась в нескольких сериалах и работала в театре «У Никитских ворот».

Ранее 5-tv.ru сообщал о возбуждении уголовного дела в отношении актера из сериала «Кадетство» Кирилла Емельянова за нападение на бригаду скорой помощи и полицейских, которые приехали на место происшествия по вызову.